Carnaval 2023: Famosas ousam nos looks para cair na folia; veja

O Carnaval já começou oficialmente e diversas famosas brilharam na avenida, em blocos e festas espalhadas pelo Brasil. Na noite de sexta-feira, 17, e madrugada deste sábado, 18, abadás customizados, looks ousados e com muito brilho chamaram a atenção. A musa fitness Gracyanne Barbosa, que apostou em um body verde que deixou seu corpão em evidência, definiu em suas redes sociais essa como “a melhor época do ano”. Uma das fantasias que mais chamou a atenção no Sambódromo foi a da apresentadora Sabrina Sato, que desfilou pela Gaviões da Fiel. Nas redes sociais, ela explicou seu traje: “Nessa corrente eu sou mais um guerreiro de São Jorge, mensageiro de Ogum! Santo guerreiro adorado em diversas partes do mundo e por gente de diferentes crenças”. Confira o look das famosas que brilharam na primeira noite de carnaval:

Gracyanne Barbosa

Sabrina Sato

Viviane Araújo

Mileide Mihaile

Anitta

Thelma Assis

Tati Minerato

Karol Conká

Jade Picon