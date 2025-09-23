Carol Castro critica escolha de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio: ‘Hipocrisia pura’

Artista manifestou sua indignação em relação à situação, ressaltando que é incoerente que uma figura que discute a exploração dos jogos de azar seja celebrada em um evento como o Carnaval, ‘que tem como foco a desigualdade’

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia é a nova rainha de bateria da Grande Rio



A atriz Carol Castro, de 41 anos, levantou questionamentos sobre a escolha de Virginia Fonseca como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, disse que a escolha é uma ‘hipocrisia pura’. “O que me deixou incrédula foi o fato de, na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI falando de bets, de jogos que enriquecem às custas da perda do outro lucrando em cima da desgraça alheia, destruindo famílias, tirando vidas ela aparecer posando como se nada fosse”, afirmou Carol, que já foi Rainha de Bateria da Salgueiro, em entrevista a IstoÉ Gente.

“Não estamos falando de cigarro, bebida ou qualquer outra comparação que tentam fazer para amenizar. Não é sobre isso. Ali, diante das câmeras, dizia que joga, que tá tudo legalizado, quando não está. É calunioso, é mentira. E ainda assim, tudo arrumadinho para passar uma imagem ‘bonita’, tudo pensado”, refletiu a atriz. Carol apontou a contradição de Virginia, que se beneficia financeiramente das apostas enquanto representa um enredo que discute a desigualdade social.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em uma entrevista, Carol Castro manifestou sua indignação em relação à situação, ressaltando que é incoerente que uma figura que discute a exploração dos jogos de azar seja celebrada em um evento como o carnaval, que tem como foco a desigualdade. Para a atriz, essa escolha vai de encontro aos valores que o enredo da Grande Rio pretende transmitir. “Gente, que Brasil é esse? Que País é esse em que a pessoa tira selfie, tira sarro, ri, repete o que o advogado mandou falar e, três dias depois, está sendo anunciada como rainha de bateria de um samba-enredo?”, questionou.

“Se fosse qualquer outro enredo, talvez eu nem tivesse comentado, mas justamente um que fala de luta e resistência? É uma hipocrisia absurda”, afirmou a atriz. Em 2026, o enredo da Grande Rio será em homenagem ao movimento Manguebeat, movimento cultural de Recife que, entre outras coisas, debate as desigualdades sociais da região. A controvérsia gerou debates nas redes sociais, com muitos apoiando a posição de Carol e outros defendendo Virginia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA