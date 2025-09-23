Jovem Pan > Entretenimento > Música > Dua Lipa rompe com agente acusado de assinar carta contra banda pró-Palestina

Dua Lipa rompe com agente acusado de assinar carta contra banda pró-Palestina

Cantora continua sendo representada pelo escritório William Morris Endeavor, mas agora trabalha com outro empresário

  • Por Nátaly Tenório
  • 23/09/2025 13h21
Dua se certificou com sua equipe de que David Levy não trabalhará mais com ela

Dua Lipa teria demitido o agente David Levy após descobrir que ele pode estar envolvido em uma campanha para banir o grupo ‘Kneecap’ do Festival de Glastonbury. Em uma carta, Levy e profissionais judeus do setor alegavam que o trio promovia antissemitismo e demonstrava apoio ao Hezbollah. A decisão da cantora teria sido motivada por sua postura pró-Palestina.

“Dua se certificou com sua equipe de que David Levy não trabalhará mais com ela. Ela é abertamente pró-Palestina e não está alinhada com David. Ela o enxerga como apoiador da guerra de Israel em Gaza e do terrível tratamento dado aos palestinos, o que ficou muito claro com a carta que ele assinou”, diz matéria do Daily Mail.

A cantora continua sendo representada pelo escritório William Morris Endeavor, mas agora trabalha com outro empresário.

