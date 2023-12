Carol Castro lamenta morte do pai: ‘Buraco no peito e na alma é indescritível’

Lucas Castro morreu neste domingo, 17, mas a causa não foi revelada

Reprodução / Instagram @carolcastro Na publicação, Carol lembra da carreira do pai e fala sobre a dor da saudade e das memórias que carrega



A atriz Carol Castro se despediu do pai, Lucas Castro, em uma publicação nas redes sociais. Na homenagem, a artista compartilha a última foto que tiraram juntos e desabafa: “Não acredito que não deu tempo”. “Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a “Luquinha” e ele o “Carolzão”. Não sei o que pensar. Me faltam palavras…é muito. Muito.Como ele também amava falar: ‘Obrigado, desculpe, parabéns’. ‘Filha, isso resolve tudo'”, diz trecho da mensagem. Lucas Castro morreu neste domingo, 17, e a causa não foi revelada. Na publicação, Carol lembra da carreira do pai e fala sobre a dor da saudade e das memórias que carrega: “Que saudade, paizim! Tá doendo muito, muito muito. A ficha ainda não caiu na verdade. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Infinito. Que a sua passagem seja cheia de luz e que o céu te receba com a festa e tudo que você merece, meu papito. As lágrimas jorram, não tem como evitar. Não enxergo muita coisa e o buraco no peito e na alma é indescritível. As homenagens serão incansáveis e seu legado é lindo demais”, completa a artista.