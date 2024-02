Carolina Dieckmann encerra contrato com a Globo após mais de 30 anos: ‘Levo comigo as memórias mais preciosas’

Atriz usou as redes sociais para compartilhar a informação e relembrou os papéis que interpretou nas dramaturgias

Reprodução/Instagram/@loracarola Caroline Dieckmann deixa Globo depois de 30 anos



A atriz Carolina Dieckmann, de 45 anos, usou as redes sociais para o fim do seu contrato fixo com a Globo depois de 30 anos. “Hoje, mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha… mas carrego em casa pena das minhas adas o suor de muita gente”, escreveu. “Levo comigo as memórias mais preciosas, indizíveis, 11078 dias felizes!”, continuou. “Não é eu que comecei na Globo… foi a Globo que me começou, eu não era atriz, me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar. Numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento para tantos projetos lindos que fizemos juntos e que estão marcados nas nossas histórias”, acrescentou. Na mesma publicação, ela relembrou alguns dos seus papeis icônicos nas dramaturgias que participou, sendo um deles a Camila, da novela “Laços de Família” (2000), que venceu o câncer após um grande sacrifício feito por sua mãe Helena, interpretada por Vera Fischer, e Isabel, em “Senhora do Destino” (2004), que foi roubada por Nazaré Tedesco. “Levo ainda a certeza de que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta pro ninho”, finalizou.