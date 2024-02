Giovanna dá selinho em MC Bin Laden, mas dispara: ‘Não quero formar casal’

Nutricionista deixou claro que não tem interesse em ter um par romântico dentro do ‘BBB 24’

Giovanna e MC Bin Laden deram um selinho durante festa no 'BBB 24'



Durante a última festa do “BBB 24“, os participantes Giovanna e MC Bin Laden protagonizaram um momento de intimidade ao trocarem um selinho. No entanto, a nutricionista deixou claro que não tem interesse em formar um casal dentro do reality show. Bin Laden, por sua vez, questionou Giovanna sobre a possibilidade de eles ficarem juntos, já que trocaram alguns carinhos durante o evento. “Não quero formar casal. Essa situação, querendo ou não, acaba interferindo muito no jogo”, argumentou Giovanna.

Mesmo diante da negativa, o funkeiro insistiu, afirmando que está disposto a conversar. “Acho que tudo pode ser conversado… Porque assim, eu sou uma pessoa que, se você me der abertura, vou ser direito. Dar um beijinho, respeitar o espaço do outro”, afirmou. Contudo, a sister manteve sua posição e disse que é difícil “separar as coisas”. É complicado porque te compromete e me compromete”, acrescentou.

