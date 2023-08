José Loreto confirma que mandou mensagem para ex-BBB comprometida: ‘Achei gata’

Ator se pronunciou após Lucas Bissoli o chamar de mau-caráter por mandar um direct para sua namorada, Eslovênia; astro de ‘Vai na Fé’ disse que não sabia do relacionamento

Reprodução/Instagram/joseloreto/bissolilucas José Loreto se pronunciou sobre polêmica envolvendo Eslovênia e Lucas Bissoli



O ator José Loreto confirmou nesta terça-feira, 1, que mandou um direct no Instagram para a ex-BBB Eslovênia. O assunto dominou as redes sociais após Lucas Bissoli, que conheceu a namorada no “BBB 22”, criticar publicamente o intérprete de Lui Lorenzo em “Vai na Fé”. “Está achando o que, irmão? Respeita o relacionamento alheio, cara. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter. O que é teu, irmão, está guardado. O cara lá de cima não erra jamais”, esbravejou Lucas nos stories do Instagram. Loreto deu sua versão do que aconteceu e afirmou que não sabia que Eslovênia namorava. “Não queria estar aqui fomentando uma fofoca, mas senti a necessidade de esclarecer um mal entendido, então vamos hablar. Eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não tenho o menor interesse, a menor necessidade e eu acho ultraje”, declarou.

O artista contou que mandou apenas uma mensagem para a ex-BBB. “O que aconteceu foi: sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando nos perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Não? Pois bem, isso aconteceu comigo, acontece. Vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondi com a palavra ‘gata’. E só. Não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi encontro, não sufoquei, não insisti, achei apenas que tinha elogiado uma pessoa que eu achei gata”, falou o ator, que divulgou um print mostrando que não puxou assunto com a namorada de Lucas. Ele também expôs que mandou vários áudios para o ex-BBB explicando o que aconteceu. “Peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênia, que se sentiram ofendidos”, disse. “Não sabia que eles namoravam, não tenho obrigação em saber, mas se ofendeu a ponto dele expor uma situação sem me procurar, sem me conhecer, achar que fui um mau-caráter e [de dizer] que o que é meu está guardado… cruzes.” Por fim, Loreto disse que deseja felicidades ao casal e pediu mais empatia das pessoas.