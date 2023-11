Casa de Bruna Biancardi é invadida e roubada em Cotia, na Grande São Paulo

Um suspeito, que seria morador do condomínio e teria autorizado a entrada dos criminosos no condomínio, foi preso pela Guarda Civil Municipal

Reprodução/Instagram/@brunabiancardi Casa foi invadida por criminosos em Cotia



A casa da influenciadora Bruna Biancardi foi invadida e roubada por três criminosos armados na madrugada desta terça-feira, 7. O crime aconteceu no condomínio fechado São Paulo II, em Cotia, na Grande São Paulo, por volta das 2h30. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal e encaminhada para a delegacia do município. De acordo com informações preliminares, obtidas pela repórter Isabela Noleto, da Jovem Pan News, uma pessoa foi presa até o momento. Trata-se de um morador do condomínio, de 19 anos, que teria autorizado a entrada dos suspeitos. Ainda segundo a GCM, os criminosos roubaram relógios e joias e fugiram do local. Bruna Biancardi e sua filha Mavie, fruto de relacionamento com o jogador Neymar da seleção brasileira, não estavam na residência no momento da ação. Ambos estiveram no local para comemorar o aniversário de 1 mês da filha, mas saíram antes do crime acontecer. Os pais da influenciadora foram presos em um quarto do imóvel e não se feriram. Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP), um segundo suspeito foi identificado e as investigações prosseguem em busca de identificar o terceiro envolvido. O site da Jovem Pan tentou contato com a assessoria da influenciadora, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

*Mais informações em breve