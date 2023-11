Ex-BBBs Eslovênia Marques e Lucas Bissoli anunciam fim do relacionamento

Ex-casal não revelou motivações para o término mas influenciadora indicou que decisão partiu do engenheiro; eles estavam juntos a quase dois anos após se conhecerem em reality show

Instagram/@bissolilucas/Reprodução



Os ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) Eslovênia Marques e Lucas Bissoli anunciaram o fim do namoro de cerca de dois anos nesta segunda-feira, 6. A informação foi publicada nas redes sociais da especialista em marketing. “A equipe de Eslovênia Marques informa que o namoro da influenciadora com Lucas Bissoli chegou ao fim nesta segunda-feira (6). Por se tratar de uma relação majoritariamente pública, o anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importam com o casal. Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas”, afirma o comunicado. O texto ainda pede respeito ao assunto e deseja felicidade e sucesso a Bissoli.

Lucas também se pronunciou sobre o assunto e enalteceu a antiga parceira, sem dar detalhes sobre o motivo do término. “Para aqueles que nos acompanharam, ao longo de todo esse período compartilhando nossa vida, foi uma experiência verdadeiramente incrível conviver ao lado dessa mulher excepcionalmente forte, guerreira, amável, doce… Sempre carregarei memórias preciosas e recordarei o quanto cresci como ser humano ao seu lado. Agora, trilhamos caminhos distintos, e quero que o afeto e o respeito persistam, pois a separação não se deve à ausência de amor. Espero que todos compreendam e respeitem este momento”, declarou. O casal mantinha um relacionamento desde que participaram da edição de 2022 do Big Brother Brasil.