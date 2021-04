Última líder do ‘BBB 21’, Juliette chora, comemora e tranca quarto com a chave dentro

Paraibana ficou trancada para fora do quarto e, preocupada, foi pedir ajuda para Fiuk

Reprodução/Globo/28.04.2021 Juliette chorou ao entrar no quarto do líder e ver as fotos da sua família



Demorou, mas a liderança de Juliette chegou. A sister, que não tinha vencido nenhuma prova da edição até então, conquistou a última Prova do Líder da edição e indicou Pocah ao paredão. Após a vitória, a paraibana foi inaugurar seu quarto junto com Camilla de Lucas e, assim que entrou, ela caiu no choro por ver as fotos da sua família e quando se acalmou mostrou quem era quem para a influencer. Vendo seus familiares, a advogada também cantou a música Romaria. Depois disso, ela foi coroada, tirou fotos e estourou um champanhe com Camilla. “Meu coração é só gratidão e alegria, desculpa as vezes que chorei. Se fui triste não me lembro”, afirmou Juliette. “Rumo a final dessa bagaceira”, acrescentou a influencer de Nova Iguaçu, que enfrenta o paredão com Gilberto e Pocah.

A sister também se divertiu ao ver o quadro com sua foto no quarto do líder. “Eu passo tanta maquiagem assim?”, questionou a paraibana. A emoção de pegar a liderança foi tanta que Juliette acabou saindo do quarto para pegar suas coisas no quarto cordel e esqueceu a chave lá dentro, o que fez ela ficar trancada pelo lado de fora. “Fiuk, deixei a chave dentro [do quarto]”, disse a paraibana preocupada. “Normal, a galera já deixou já”, respondeu o cantor. “E agora, faço o que?”, questionou. “Eles deixam [a chave] na dispensa. Tem que pedir”, explicou o filho de Fábio Jr. “Desculpa, é falta de costume. Me perdoem”, falou a sister para a produção do “BBB 21”. Com a liderança, Juliette conquistou uma vaga no top quatro da edição.

Juliette: "Meu coração é só gratidão e alegria, desculpa as vezes que chorei. Se fui triste não me lembro"

Camilla: "Rumo a final na bagaceira"pic.twitter.com/47UnAQC0Yu — Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) April 28, 2021

juliette sobre o quadro: “eu passo tanta maquiagem assim?”. 🗣🗣🗣🗣 #BBB21 pic.twitter.com/SYGlxSNIjw — SHE IS A GIRL FROM RIO (@iamvictordiass) April 28, 2021