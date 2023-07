Casado, Pedro Scooby fala sobre vídeo em que deixa festa com mulher: ‘Beijando ninguém’

Gravação foi feita quando o surfista estava deixando a festa de aniversário do jogador Vini Jr., no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/pedroscooby Pedro Scooby comentou sobre o vídeo que viralizou nas redes sociais



O surfista e ex-BBB Pedro Scooby confirmou que é ele o homem que aparece no vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 12. Nas imagens, ele aparece deixando a festa do jogador Vini Jr., que celebrou seu aniversário na terça-feira, 11, no Rio de Janeiro, ao lado de uma mulher. O vídeo virou assunto nas redes sociais porque Scooby é casado com a modelo Cíntia Dicker e teve uma filha com ela recentemente. Em meio às especulações, o ex-BBB decidiu esclarecer o assunto. “Não vou ficar falando muito, vai parecer que estou me justificando sobre uma porr* que não existe. Pegaram uma foto de eu andando do lado de uma pessoa que, coitada, estou até com pena dessa menina que é amiga nossa”, declarou o surfista em um vídeo publicado nos stories do Instagram. “Eu tinha bebido, falei: ‘Não vou dirigir meu carro’. O Léo, amigo meu, falou: ‘Não, eu dirijo para você’. Essa amiga nossa pegou carona com a gente. Deve ter sido a pior carona da vida dela.” Em tom de desabafo, o surfista falou que “as pessoas estão pirando”. “Não é uma foto minha beijando ninguém, não é uma foto minha de mão dada com ninguém. Nada. É uma foto andando na rua ao lado de uma pessoa. Virou crime [isso], f*deu”, disparou.