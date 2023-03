Luana Piovani revela tensão por receber Scooby em casa para festa do filho

Surfista, que recentemente abriu um processo contra a atriz, foi para Portugal celebrar o aniversário de Dom

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani e Pedro Scooby se encontraram para celebrar o aniversário do filho mais velho, Dom



A atriz Luana Piovani confessou que ficou tensa na semana que antecedeu a festa de aniversário de Dom, seu filho mais velho. A celebração aconteceu no último final de semana em Portugal e contou com a presença do surfista Pedro Scooby, pai do menino. A relação do ex-casal ficou estremecida após eles trocarem farpas pelas redes sociais por divergirem em questões relacionadas à criação dos filhos. Esse atrito resultou em um processo movido pelo ex-BBB contra Luana, que foi proibida de falar do ex na internet. Quando a atriz postou stories no Instagram mostrando que Scooby estava em sua casa, muitos seguidores especularam como foi esse reencontro e, na manhã desta terça-feira, 28, Luana quebrou o silêncio e falou sobre o assunto.

“Estava aqui vendo os presentes mais especiais que o Dom ganhou neste aniversário e estava pensando que já é terça-feira. Nem acredito que a semana passada já passou. Ai que tensão, eu até marquei no meu espelho os dias para eu ir contando. Quanta batalha, mas a gente venceu. Inteligência emocional e amor ao filho. Teve a festinha do jeito que eu gosto, em casa. Ele passou o dia inteiro jogando futebol, foi para o Brasil com o pai, estão todos [os filhos] felizes”, comentou Luana. “A semana foi hard [dura, em português], mas eu consegui vencer. Agora cada um no seu lugar, a gente resolve as coisas que ainda estão pendentes na calma e no talento dos advogados, mas mantendo a harmonia, a paz e a tranquilidade.” Na semana passada, a atriz participou de uma audiência do processo movido por Scooby. Ela não deu detalhes do que aconteceu, mas demonstrou alívio e afirmou que “foi surpreendente para todos”.