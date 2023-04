Luana Piovani diz que foi constrangida em audiência com Scooby: ‘Uma coisa horrível’

Atriz declarou que foi vítima de violência judiciária e revelou que teve crise de ansiedade na ocasião

A atriz e apresentadora Luana Piovani afirmou que sofreu violência judiciária durante uma audiência do processo movido pelo surfista Pedro Scooby contra ela em Portugal. O ex-BBB recorreu à Justiça após ter divergências com a ex-mulher sobre a criação dos três filhos que possuem juntos, Dom, Ben e Liz, e Piovani expor o caso nas redes sociais. Na primeira audiência, a atriz não pode comparecer e foi definido que ela estaria proibida de falar o nome de Scooby nas redes sociais. “Eu não pude ir à audiência porque eu estava trabalhando, era a última semana da novela [que estava gravando], mas isso não foi levado em consideração e a audiência aconteceu como se eu não tivesse ido, como se eu não tivesse dado importância”, contou a artista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV.

Na segunda audiência, Piovani e Scooby compareceram e ficaram frente a frente. Foi nessa ocasião que a atriz relatou ter se sentido constrangida. “Era uma audiência que se tratava de conciliação, mas que infelizmente em nenhum momento parecia que essa palavra estava liderando aquele encontro. Eu não sabia que existia algo chamado violência judiciária, eu sofri e só fui entender depois. Aconteceu uma coisa horrível, era uma juíza, uma mulher, ela me constrange quando fala sobre o salário mínimo português, como se ela vivesse baseada em um salário mínimo português e como se o nosso tipo de vida se baseasse em algum tipo de salário mínimo”, desabafou.

Piovani também falou que tem tido crises de ansiedade e uma delas aconteceu nessa audiência. “[Tenho] uma aceleração de batimentos cardíacos, sudorese, fico com confusão de pensamentos e uma respiração curta, o que não melhora sua taquicardia”, comentou a atriz. “Quando começou a me dar taquicardia e a crise, eu me organizei e falei: ‘Não vou deixar me abater’. Faço ioga porque ajuda na minha ansiedade. Abri as pernas, e falei [para mim mesma]: ‘Vou deixar a coluna super ereta, vou colocar minhas mãos em repouso e vou tentar organizar minha respiração’.” Piovani não revelou o que foi definido nesta segunda audiência, mas nas redes sociais ela chegou a comentar na ocasião que “as coisas acabaram saindo de um jeito que foi surpreendente para todos”.