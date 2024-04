Casal novo na área: João Guilherme e Bruna Marquezine são flagrados juntos

As suspeitas de um relacionamento começaram ainda no começo do ano e vem ganhando mais força

Reprodução/Redes Sociais João Guilherme ficou conhecido por namorar Larissa Manoela e Jade Picon



Em um dos assuntos mais comentados do dia hoje, o atoz João Guilherme, 22 anos, e a atriz Bruna Marquezine, 28 anos, foram vistos juntos curtindo um rolezinho com os amigos. Na imagem que foi divulgada, ainda é possível ver Marina Sena, Maísa, Juliano Floss e Veigh. Os rumores de um possível relacionamento ganharam ainda mais força após a fala do filho do Leonardo em uma entrevista durante um evento de moda em São Paulo na última terça0-feira (23). “Eu estou apaixonado tem um tempo, eu só quero ver o meu xuxu bem vestidinha. Eu comprei uma baby tee da Maison Margiela linda, vi ela provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei”, disse em entrevista. A blusa que Marquezine usa na foto custa mais de R$ 1.600 e é da marca Maison Margiela.

passando mal que o chuchuzinho do joao guilherme eh a bruna marquezine pic.twitter.com/glWqFvkOOA — luscas (@luscas) April 25, 2024

Nas redes sociais os internautas ficaram empolvorosos e deixaram o nome “João Guilherme” nos trendstopics do X (antigo Twitter). Os usuários relembraram antigos relacionamentos do ator e, inclusive, brincaram com o jogador Neymar, ex-namorado de Bruna Marquezine.

João guilherme e a Bruna Marquezine vão meio que emocionar muito quando se assumirem, fodase shippo mesmo é o casal do ano pic.twitter.com/EEmKSJDvRO — karinao シ (@ttdakarinyyy) April 25, 2024

Não gostar da Marquezine com o João Guilherme OK agora falar que ela decaiu sendo que o primeiro amor dela foi o Neymar e ela aceitou vários chifres já é demais né pic.twitter.com/CSfqm9DjuM — ؘ (@herangelunkind) April 25, 2024