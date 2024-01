Ex de Vanessa, João Guilherme se manifesta sobre participação da tiktoker no ‘BBB 24’

Ator usou um palavrão para reagir ao anúncio nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@joaoguilherme João Guilherme e Vanessa tiveram um "affair" em 2021



A participação de Vanessa Lopes, conhecida como tiktoker, no BBB 24 tem gerado repercussão nas redes sociais. Dessa vez, foi o ex-namorado da influenciadora, o ator João Guilherme, quem se manifestou sobre o assunto. Em uma publicação no Instagram, o filho do cantor Leonardo escreveu: “p*ta que pariu, hein”, acompanhado de um coração, ao compartilhar o vídeo em que Vanessa anuncia sua participação no reality show. O comentário chamou a atenção dos seguidores e gerou diversos comentários. Vale lembrar que João Guilherme e Vanessa tiveram um “affair” em 2021, mas atualmente a influenciadora afirma que eles são apenas grandes amigos. Inclusive, eles passaram o Ano-Novo juntos em Maracaípe.