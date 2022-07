Casamento de Maria Bethânia com mãe de João Vicente de Castro surpreende fãs: ‘Chocada’

Vídeo da cantora beijando Gilda Midani viralizou nas redes sociais e muitos seguidores relataram que não sabiam do relacionamento, que começou em 2017

Reprodução/Instagram/mariabethaniaoficial/joaovicente27 Maria Bethânia é casada com a mãe de João Vicente de Castro



O casamento da cantora Maria Bethânia, de 76 anos, com a estilista Gilda Midani, de 62 anos, virou assunto nas redes sociais neste sábado, 30, após viralizar nos últimos dias um vídeo antigo em que elas aparecem dando um beijo na boca durante uma festa. Muitas pessoas ficaram surpresas, pois não sabiam que a artista vivia um relacionamento com a mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro. O envolvimento de Bethânia com Gilda, no entanto, não é recente. Elas estão juntas desde 2017, mas ambas mantêm o relacionamento longe dos holofotes. “Hoje eu descobri que Maria Bethânia é casada com a mãe do João Vicente de Castro. E estou um bem chocada”, comentou uma pessoa no Twitter. “Como assim a Maria Bethânia namora a mãe do João Vicente? Não sabia”, escreveu outra. “Chocada que Maria Bethânia é madrasta de João Vicente de Castro”, acrescentou mais uma. O apresentador do “Papo de Segunda”, do GNT, é fruto do relacionamento de Gilda com o jornalista Tarso de Castro, que morreu em 1991.

bethania casada com gilda (mãe do joão vicente) é a fofoca fofa do dia ❤️pic.twitter.com/UsO6u4alIs — Markolino (@mkolino) July 30, 2022

Hoje eu descobri que Maria Bethânia é casada com a mãe do João Vicente de Castro. E estou um bem chocada. — Fernanda Oliveira (@FeOliveira21) July 30, 2022

chocada q maria bethânia é madrasta de joão vicente de castro — loma lominha (@kelly37142196) July 30, 2022

eu acabei de descobrir que a maria bethania casou com uma mulher chamada gilda midani

que é mãe do joão vicente(???)

joão vicente que tem de padrinho o caetano veloso (????????) — Mari (@_MariC13) July 28, 2022

Como assim a maria Bethânia namora a mãe do João Vicente? N sabiaaaa — Ingrid | Nora do Almir 🐔🐆 (@glorisio) July 28, 2022