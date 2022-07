João Vicente de Castro explica por que chora durante o sexo

Apresentador do ‘Papo de Segunda’ também falou o que pensa sobre apelidos carinhosos no relacionamento

Reprodução/GNT João Vicente de Castro falou que costuma se emocionar durante o sexo



O ator e apresentador João Vicente de Castro deu detalhes da sua vida íntima e revelou que tem o costume de chorar durante o sexo. O artista se abriu durante o programa “Papo de Segunda”, do GNT, que na última segunda-feira, 18, teve como tema: “O golpe tá aí, cai quem quer”. João Vicente começou opinando sobre o uso de apelidos carinhosos em um relacionamento. “Amo apelidinhos. Acho a coisa mais seca da humanidade os casais que só se chamam de ‘amor’ ou não tem apelidinho… eu tive uma namorada que chamava de ‘porco’. Era porque ‘eu te amo muito, eu te amo um pouco, eu te amo um porco’. Eu amo inventar apelidos. É um apelido por semana e tem aqueles que sempre vão [surgir] ali durante a existência [do relacionamento]. Odeio apelido que é normal, tipo: ‘amor, meu’”, afirmou o apresentador.

Por outro lado, ele enfatizou que não tem o costume de dar apelidos ao seu órgão sexual. Durante o papo, João Vicente também explicou por que costuma se emocionar durante o sexo. “Eu acho muito interessante a antropologia do sexo, porque no sexo a gente vai para um lugar muito raro e precioso de ver outra pessoa. Quando você está na cama com outra pessoal, é muito precioso aquele momento porque ali a pessoa te entrega coisas que jamais entregaria numa situação normal. Só ali ela se desprende de umas bobagens que a gente vive sobre”, comentou. “É muito bonito você ver uma pessoa despida de moral. É um momento de rara conexão. Às vezes, eu até me emociono transando. É verdade. Sabia que eu sou um homem que chora transando? Eu já chorei várias vezes. É verdade.”