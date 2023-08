Caso Larissa Manoela: relembre outros artistas que romperam com os pais

Britney Spears e Janette McCurdy recorreram à Justiça para administrar os próprios bens; rompido com o empresário, Luva de Pedreiro se solidarizou à atriz de ‘Carrossel’

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela não é o único caso no meio artístico, outras celebridades passaram pelo rompimento com os pais



A atriz Larissa Manoela detalhou por meio de uma entrevista no último domingo, 13, sua relação profissional e financeira que tinha com os pais. Ela contou que seus pais eram empresários e administradores de suas finanças, mas eles detinham todo os recursos e limitava o máximo possível seu acesso ao dinheiro. O caso de Larissa Manoela não é o único no meio artístico, outras celebridades passaram por isso, e, inclusive, manifestaram seu apoio pelas redes sociais. Um exemplo é a cantora norte-americana Britney Spears, que viveu sob tutela exclusiva de seu pai, Jamie Spears, desde 2008. Por uma ordem judicial, o progenitor tratava não somente das finanças de Britney, mas também de outros aspectos de sua vida, como contrair um novo casamento ou ter outro filho. Seu caso ficou conhecida pelo documentário “Framing Britney Spears: A vida de uma estrela“, que mobilizou seus fãs com o movimento #freebritney (liberdade para Britney em tradução livre). Finalmente, em 2021, a cantora conseguiu se libertar da tutela do pai e agradeceu aos seus fãs por todo o apoio.

Já no Brasil, o influenciador Luva de Pedreiro viveu um desafio parecido. No seu caso, o drama foi com o empresário. Em suas redes sociais, Luva de Pedreiro manifestou apoio à atriz. “Vivi algo parecido e sei como é a sensação de não conseguir fazer nada… Não desista nunca Larissa Manoela você é maior que qualquer coisa”, escreveu ele.

Vivi algo parecido e sei como é a sensação de não conseguir fazer nada…não desista nunca @larimanoela 🙏🏻❤️ você é maior que qualquer coisa pic.twitter.com/OVvsOKTgER — RECEBA🇧🇷 (@luvadepedreiro) August 14, 2023

Há ainda a atriz Janette McCurdy, que fez muito sucesso em seriados da Nickelodeon, como “iCarly” e “Sam & Cat”. Ela escreveu o livro “Estou feliz qaque minha mãe morreu”, em que conta um de maneira comovente suas lutas quando criança, que incluia distúrbios alimentares, vícios e o complicado relacionamento com sua mãe autoritária. Na obra, McCurdy ainda trata de como retomou o controle de sua vida.