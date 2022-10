Cassia Kis convida seguidores a orar contra a ‘ameaça comunista’

Atriz, que já criticou duramente o governo federal, atualmente posiciona-se de maneira favorável ao presidente Jair Bolsonaro; ato religioso ocorrerá em Aparecida (SP)

Reprodução/Globo Vídeo em que a artista Cássia Kis convoca seguidores a realizar reza contra o comunismo circula nas redes sociais



A atriz Cassia Kis, de 64 anos de idade, convocou seus seguidores para realizarem uma ida à Aparecida do Norte – cidade localizada a 170 quilômetros da capital paulista – para que lá realizem uma oração contra a “ameaça comunista” no Brasil. No vídeo em questão, a artista diz: “Convido a todos os brasileiros para no próximo dia 12 de outubro, às 15h, rezarmos o Santo Rosário, desta vez em Aparecida. Suplicaremos à tão boa mãe, que governe o nosso país e que nos livre da ameaça comunista”. Antes crítica ao governo federal, ja que durante a pandemia, Kis afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) merecia uma “surra de cinto da mãe”, hoje posiciona-se de maneira favorável ao governo federal. Na última terça-feira, durante entrevista coletiva da novela Travessia, a artista celebrou o fato de Bolsonaro ser cristão, mas ressaltou que “católico de verdade ele ainda não é, mas pode ser”. “Ele está sendo apoiado [pelos católicos], e isso é maravilhoso, porque é evidente que o presidente Bolsonaro vem se transformando como homem. Ele reconhece que falou muita bobagem, tem reconhecido isso, sobretudo porque a vida religiosa e espiritual vêm se transformando com muita força”, argumentou.