Celebridades comemoram ouro da ginasta Rebeca Andrade

Na manhã desta segunda-feira (5), a estrela da ginástica, Rebeca Andrade, conquistou a medalha de ouro na competição de solo. A brasileira levou o país à loucura, celebridades comemoram o feito da ginasta e, inclusive, Tatá Werneck até comparou o esporte ao futebol, pedindo que Rebeca seja mais valorizada. Entre outros nomes que vibraram com a conquista da maior medalhista da história do Brasil, foram Neymar, Vinicius Junior, Viola Davis, Rodrygo e até mesmo Anitta.

No TOPO!! Você merece!!! Obrigado por isso!! É O BRASIL! pic.twitter.com/xbslZw1o7Y — Vini Jr. (@vinijr) August 5, 2024

“Que fique milionária que nem os jogadores de futebol. Que tenha condições financeiras de mudar gerações e gerações de sua família, como acontece no futebol’, disse Tatá Werneck.

César Cielo, campeão olímpico de Pequim 2008 na natação, também deixou sua mensagem para Rebeca. ”A maior. Gigante Rebeca!”, disse o ex-nadador.

Anitta ficou emocionada ao saber que a atleta usou uma música dela durante as apresentações em Paris 2024. No Instagram, ela fez um post em celebração à Rebeca. “A maior medalhista brasileira da história! rainhaaaaaa obrigada por representar o Brasil tão bem. Só quem é brasileiro sabe como é difícil ser atleta no nosso país. Precisa ter muito amor, resistência e vontade, no lugar de todo o resto que tanto falta. Você é exemplo de luta e garra. Te amo e apoio agora na vitória e te amo e apoio no futuro seja ele qual for”.

Se não bastasse todos esses nomes, a americana Viola Davis fez uma publicação especial para a ginasta no Instagram. ”Eu celebro você, Brasil! Rebeca! Você é uma luz! Essa é a foto mais bonita sobre respeito, espírito esportivo e amor”, escreveu a superestrela norte-americana.

Rodrygo Goes, jogador do Real Madrid ao lado de Vini Jr, vibrou com o topo do pódio e homenageou a atleta.