Brasil perde de 3 a 1 para os Estados Unidos no vôlei masculino e está eliminado das Olimpíadas

Seleção brasileira não caia nas quartas de final desde os jogos de Sydney, em 2000

Miriam Jeske/COB Brasil caí para os Estados Unidos nas quartas de final do vôlei



O vôlei masculino do Brasil está eliminado das Olimpíadas de Paris. A seleção perdeu de 3 a 1 para os Estados Unidos e dá adeus para competição. O desempenho das suas equipes neste torneio foram bem diferentes. Os brasileiros vieram de apenas uma vitória na fase de grupos, e se classificaram na terceira posição do Grupo B. Já os norte-americanos venceram os três jogos nas Olimpíadas de Paris e chegaram a fase mata a mata na primeira colocação do grupo. Apesar do momento do Brasil, o jogo já mostrava que iria ser uma grande partida, e foi isso que aconteceu. Um jogo equilibrado. No primeiro set foi o Brasil que saiu na frente. Abriram o placar e conseguiram uma vantagem de seis bolas, mas deixaram os norte-americanos empataram em 16 a 16, o que fez com que o jogo começasse a ficar disputado ponto a ponto. Os brasileiros conseguiram sair na frente e abrir dois pontos de vantagem, mas os norte-americanos buscaram o resultado e em um saque errado de Lucão os Estados Unidos conseguiram passar na frente e segurarem o resultado para fechar o placar com parcial de 26 a 24.

Na volta para o segundo set, os brasileiros voltaram desligados. Os norte-americanos abriram vantagem e conseguiram ficar com sete bolas na frente. O ataque do Brasil não consegui funcionar, mas, quando o jogo estava a um ponto dos EUA fecharem, o Brasil conseguiu se recuperar e empatar o jogo, começando uma disputa ponto a ponto até a seleção levar, após o 4º set point, fechar o set com parcial de 30 a 28 em um erro dos Estados Unidos. Terceiro set começou da mesma forma que o segundo, com os Estados Unidos mais ativos no jogo e disparando no placar contra o Brasil. Abriram seios bolas: 15 a 9. Bernardinho pediu tempo para quebrar o ritmo dos adversários e tentar arrumar o time. Deu certo. A seleção voltou da pausa pontuando, fez três pontos em sequência, e diminuir a vantagem para três bolas. Eles conseguiram manter a diferença por um período, até que os EUA abriram cinco bolas e entraram na casa dos 20, deixando o jogo mais tenso para os brasileiros. Os norte-americanos abriram seis pontos e ficaram a duas bolas de fechar. Em um erro de saque de Lucarelli, os EUA tiveram o set point, e fecharam com 25 a 19. Ficando com 2 a 1 no placar final.

No terceiro set só uma coisa importava para o Brasil: vencer. Se perdesse, estavam eliminados das Olimpíadas de Paris. A seleção voltou com sangue nos olhos, abriu três pontos de vantagem para os Estados Unidos, mas deixaram os norte-americanos emparante em 4 a 4 e passarem na frente. O jogo ficou disputado ponto a ponto, até que em um erro brasileiro foi necessário tirar dois pontos dos norte-americanos. Conseguiram reduzir, mas Lucão errou saco que fez os EUA abrirem três pontos de diferença: 19 a 16. Bernardinho parou o jogo de novo, mas dessa fez não encaixou, porque os Estados Unidos conseguiram pontuar mais uma vez e seguiram marcando, complicando o jogo ainda mais para o Brasil, pois abriram 24 a 19, e não demoraram a marcar mais um ponto e fechar com 25 a 19. A seleção masculina não caia nas quartas desde os jogo de Sydney, em 2000.