Celso Portiolli é internado em meio a tratamento de câncer e lamenta ausência no Teleton

O apresentador de 55 anos contou que ficará hospitalizado por conta de uma inflamação na bexiga, mas tranquilizou os fãs ao dizer que sua saúde está ‘perfeita’

Reprodução/Instagram/celsoportiolli/07.10.2021 Celso Portiolli está tratando de um câncer na bexiga



Em meio ao tratamento de um câncer na bexiga, Celso Portiolli voltou a ser internado na última sexta-feira, 4, em São Paulo. Através de vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador de 55 anos contou que ficará hospitalizado por conta de uma inflamação na região, mas tranquilizou os fãs ao dizer que sua saúde está “perfeita”. O paranaense, no entanto, lamentou a ausência no Teleton 2022, marcado para este fim de semana, na capital paulista. “Pela primeira vez, eu não estarei no palco do Teleton. Isso me dói demais. É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. A minha saúde está excelente, perfeita. Está top, mas eu tenho que fazer meu tratamento, a imunoterapia”, introduziu Portiolli, em vídeo gravado de dentro do quarto de um hospital. “Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton, mas peço que você colabore, ajudando a bater a meta de 30 milhões. Eu estarei torcendo e vibrando pelo 25º Teleton. Deus abençoe todos vocês”, completou o apresentador do SBT.