Filhas de Silvio Santos detonam ‘O Rei da TV’, série sobre a vida do apresentador: ‘Deu até medo’

Daniela Beyruti desistiu de assistir após o primeiro episódio e Silvia Abravanel deu nota ‘menos cem’

Divulgação/Star+ José Rubens Chachá vive Silvio Santos na terceira fase da série 'O Rei da TV'



A diretora Daniela Beyruti, filha do apresentador Silvio Santos, não poupou críticas a série do Star+ “O Rei da TV”, que conta a história do apresentador e dono do SBT. “Assisti a um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável”, escreveu a filha número três de Silvio. “Perda de tempo. Aguardem uma [série] produzida por nós… aguardem.” Diferente do musical “Silvio Santos Vem Aí”, que foi muito elogiado por Daniela, a série mostra um Silvio genial, mas também ambicioso, que não poupou esforços para realizar seu sonho e se tornar um comunicador e um empresário bem sucedido. Após expor sua opinião sobre a série, Daniela recebeu apoio nas redes sociais, incluindo de Silvia Abravanel, sua irmã mais velha.

“Dani do céu, tentei assistir também e me deu até medo dos personagens ao enredo; uma lástima! Realmente a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai e da nossa família. Nota -100!! Lamentável”, disparou a ex-apresentadora do “Bom Dia & Cia”. Outras celebridades também se manifestaram. “Quem fez nunca encontrou o Silvio e muito menos o assistiu na TV. É triste deixar para novas gerações uma versão de um Silvio que não existiu”, disse o cabeleireiro Robson Jassa. “Essa série exagerou em elementos ficcionais que não condizem com o Silvio Santos que conheço há mais de 30 anos. Sinceramente, achei essa série muito esquisita… sei o que estou falando porque convivi dentro dessa família em várias situações que a série mostrou erroneamente”, declarou a apresentadora Christina Rocha. “Quando vi a chamada da série, não consegui reconhecer o Silvio Santos no ator”, pontuou a atriz Myriam Rios. “Triste”, comentou o ator Velson D’Souza, que viveu Silvio no teatro.