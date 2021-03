Celso Zucatelli é internado com Covid-19: ‘Médicos acharam melhor’

Apresentador está no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo; ele afirmou que está bem, mas que necessita da ajuda de oxigênio para equilibrar a saturação

Reprodução/Instagram/CelsoZucatelli Diagnosticado há três dias, Celso Zucatelli foi internado nesta segunda-feira, 22



O apresentador Celso Zucatelli, de 48 anos, foi internado nesta segunda-feira, 22, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo próprio Zucatelli em seu Instagram. O apresentador utilizou sua rede social na sexta-feira, 19, para informar que havia testado positivo para a Covid-19. “Positivei para a Covid-19. Aninha [sua esposa], felizmente, não. Estou em casa, bem, com poucos sintomas, devidamente orientado por médicos fantásticos”, contou na época. Nesta segunda-feira, porém, os médicos de Zucatelli acharam melhor que o apresentador fosse internado. “Os médicos acharam melhor eu passar uns dias aqui hospital para me acompanhar de perto”, disse Zucatelli. O apresentador afirmou que está bem, mas que necessita da ajuda de oxigênio para equilibrar a saturação. Ele também está fazendo fisioterapia respiratória para melhora do caso. “Mais uma vez, agradeço todo o carinho de vocês e peço orações para que eu volte logo pra casa. Com muita Fé em Deus, vamos vencer”, finalizou.