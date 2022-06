Charlie Sheen reprova perfil da filha no OnlyFans: ‘Não tolero isso’

Astro de ‘Two and a Half Men’ culpou sua ex-mulher e ela rebateu: ‘Sami faz suas próprias escolhas’

Reprodução/Instagram/charliesheen Charlie Sheen não apoia contra da filha no OnlyFans



O ator Charlie Sheen, famoso pela série “Two and a Half Men”, não está nem um pouco contente em saber que sua filha, Sami Sheen, decidiu entrar no OnlyFans — uma rede social destinada ao público adulto no qual é permitido publicar fotos e vídeos eróticos. O detalhe é que para ter acesso ao conteúdo, os seguidores precisam pagar um valor mensal. “Eu não tolero isso, mas como não posso evitar isso, eu a estimulei a manter a classe, a criatividade e a não sacrificar sua integridade”, disse o ator ao E! News. Charlie declarou que a filha criou a conta no OnlyFans quando ela estava na casa da sua ex-mulher, Denise Richards. A declaração foi vista como uma insinuação de que Semi entrou no OnlyFans por culpa da mãe, e Denise rebateu o ex-marido: “Sami tem 18 anos e essa decisão não foi baseada na casa em que ela mora. Tudo o que posso fazer como mãe é orientá-la e confiar em seu julgamento, mas ela faz suas próprias escolhas”. Quando Semi divulgou a novidade no Instagram, sua mãe comentou: “Eu sempre te apoiarei. Te amo”.