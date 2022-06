Apresentadora do ‘É de Casa’ é acusada de reproduzir racismo estrutural ao vivo; veja

Talitha Morete pediu para a única convidada negra servir as pessoas que estavam no programa

Reprodução/Globo Atitude de Talitha Morete no 'É de Casa' gerou polêmica nas redes sociais



Uma atitude da apresentadora Talitha Morete do “É de Casa” do último sábado, 11, está dando o que falar nas redes sociais. Na atração, ela pediu para uma convidada negra servir cocada para as outras pessoas que estavam presentes na atração. “Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa, vai servir todo mundo. Por favor, pode oferecer que está todo mundo querendo sua cocada”, declarou Talitha. Manoel Soares, o único apresentador negro do programa, foi quem interrompeu a situação: “Vamos fazer o seguinte, eu vou ser o seu garçom [Silene] e você vai me orientar para quem eu vou servir. Você não vai servir ninguém, você vai dizer o que tenho que fazer”. O vídeo viralizou nas redes sociais e a atitude da apresentadora está sendo vista como racismo estrutural, que é quando práticas históricas, culturais e até institucionais afetam um grupo social ou étnico.

“Foi vergonhosa essa cena. Ainda tem gente que diz que racismo estrutural não existe. Infelizmente está tão entranhado na mentalidade e atitude de alguns brasileiros que eles nem percebem”, comentou um seguidor. “Perdi um tempão do meu dia hoje explicando pra alguns amigos que é exatamente no ‘sem querer’ que acontece o racismo estrutural. É cansativo demais a gente ter que estar sempre atento e pronto para educar e responder gente que tem preguiça de aprender e entender sobre igualdade”, escreveu outro. “Quando alguém perguntar o que é ‘racismo estrutural’, mostre esse vídeo [da Talitha]. E, percebam, somente quem se deu conta da merda que estava rolando foi a única pessoa negra (além da convidada) presente na situação”, acrescentou mais um.

Aula de como lidar com o racismo estrutural. Parabéns Manoel Soares 👏🏿 pic.twitter.com/CCBTKmjoJZ — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) June 13, 2022

Perdi um tempão do meu dia hoje explicando pra alguns amigos que é exatamente no “sem querer” que acontece o racismo estrutural. É cansativo demais a gente ter que estar sempre atento e pronto pra educar e responder gente que tem preguiça de aprender e entender sobre igualdade. — 🇨🇻 Nobreza 🇨🇻 (@lucinhanobre) June 14, 2022

Foi vergonhosa essa cena. Ainda tem gente que diz que racismo estrutural não existe. Infelizmente está tão entranhado na mentalidade e atitude de alguns brasileiros que eles nem percebem. 😞 https://t.co/ID9nn0GJf2 — Luís Felipe Baltazar (@lfbaltazar) June 13, 2022

a Talitha Morete literalmente passou por todos com a bandeja, podendo ela mesma servir a cocada pros convidados, foi lá e deu pra uma preta fazer o serviço "vai servir todo mundo" 🤨 Manoel melhor pessoa ❤️ https://t.co/RAEp70hyv4 — 🍂Kay (@eukayronvictor) June 14, 2022