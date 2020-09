Argentino sobre sucesso na web como ‘Chaves metaleiro’: ‘Morrendo de rir com memes’

Phil Claudio Gonzales comentou sucesso inesperado ao viralizar como sósia roqueiro de Roberto Bolaños

Reprodução/Facebook/phil.c.gonzales Cantor argentino adorou memes e disse que responsável por fazê-lo viralizar pediu desculpas



O argentino Phil Claudio Gonzales está adorando os memes que o transformaram no “Chaves metaleiro“. Cantor e integrante de uma banda de rock, ele viu suas fotos viralizarem no último fim de semana após internautas perceberem a semelhança de Gonzales com Roberto Bolaños, intérprete do personagem Chaves. No Facebook, Twitter e Instagram, choveram montagens e memes do “Chaves metaleiro” e o argentino aprovou a brincadeira.

“Ainda não se cansaram? Tem muito mais hein… Estou morrendo de rir com os memes. Quem fez isso, falou comigo se desculpando. Eu não fico com raiva de jeito nenhum. Agora há um monte de idiotas insultando, que vou pegar um por um. É apenas um meme idiota. É para rir um pouco. Não para humilhar. Um pouco de humor nesse momento de merda”, escreveu o argentino em seu Facebook.