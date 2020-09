Cantora Vanusa apresenta melhora, mas segue internada em UTI

Artista, que precisou ser entubada na última semana, já respira espontaneamente

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora está internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP)



A cantora Vanusa segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, no litoral paulista. O boletim médico divulgado neste domingo (27) informou que a artista “encontra-se consciente, com quadro clínico estável e respirando espontaneamente com cateter de oxigênio”. Até sábado (26), Vanusa precisou utilizar ventilação mecânica para respirar. A atualização médica anterior reportava “quadro clínico é grave, porém estável necessitando de suporte de ventilação mecânica”. Vanusa, que tem 73 anos, deu entrada na unidade pública no último dia 8, após problemas respiratórios.