Ana Maria fala sobre falso-positivo de Louro José: ‘Susto, mas fica o alerta’

Tom Veiga, intérprete do boneco, teve falos-positivo em resultado para Covid-19 na semana passada

Reprodução/Instagram Tom Veiga é o intérprete do Louro José no 'Mais Você'



Tom Veiga, o intérprete do Louro José, testou falso-positivo para a Covid-19 na semana passada. Durante participação no “Encontro” de segunda-feira (28), ele comentou o assunto com Ana Maria Braga. “Foi alarme falso. Está tudo bem! Fiz um exame, deu positivo. Mas não deu tempo nem de eu fazer o outro. Aí fiz outros dois que deram negativo”, disse Veiga. Ana disse que a situação não passou de um susto, mas reforçou o alerta sobre os cuidados durante a pandemia do novo coronavírus. “Ele fez aquele PCR que colhe material pelo nariz e pela garganta. Foi um susto, mas fica o alerta, não pode se descuidar”, aconselhou ela.

Na quinta-feira (25), a revista Quem informou que Tom Veiga testou positivo em um teste rápido de Covid-19, mas passaria por novos exames para confirmar a doença, apesar de apresentar sintomas como cansaço e falta de paladar. Em suas redes sociais, ele apareceu usando um oxímetro, aparelho recomendado para medir o nível de oxigênio transportado no corpo e usado por pacientes com a infecção por coronavírus.