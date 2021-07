Chega ao fim o namoro de Paloma Tocci e Rubens Barrichello

Jornalista e ex-piloto de Fórmula 1 deixaram de se seguir no Instagram, mas não excluíram posts juntos

Reprodução/Instagram/palomatocci Paloma Tocci e Rubens Barrichello não estão mais juntos e deixaram de se seguir



O namoro da jornalista Paloma Tocci com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello chegou ao fim após pouco mais de um ano e meio de relacionamento. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria de imprensa da Band, emissora na qual a apresentadora trabalha. Eles já deixaram de se seguir nas redes sociais, mas Barrichello não apagou os posts em que aparece com Paloma, incluindo os que contêm declarações de amor na legenda. A jornalista também manteve algumas publicações com o ex-piloto. “Foi maravilhoso, uma história especial na minha vida. Mas agora seguimos cada um o seu caminho”, declarou em entrevista à Quem. Antes de engatar o namoro com Paloma, Barrichello foi casado por 22 anos com Silvana Giaffone e, juntos, tiveram dois filhos, Eduardo e Fernando. O casamento chegou ao fim em 2019, mesmo ano em que a jornalista se divorciou do empresário Felipe Maricondi, com quem foi casada por cerca de três anos e teve uma filha, Maya.