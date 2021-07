‘Adeus, Netflix’: assinantes da plataforma de streaming reagem aos reajustes de preços

Novos valores da gigante do streaming geraram memes e comparações com outras plataformas

A Netflix anunciou um reajuste no preço dos seus planos e os assinantes não gostaram nada da novidade. O aumento nos preços virou assunto nas redes sociais e a hashtag “adeus Netflix” está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 23. Além de gerar vários memes, muitas pessoas estão comparando os preços da gigante do streaming com os valores das assinaturas de outras plataformas. A Amazon Prime Video, por exemplo, custa R$ 9,90 por mês e a recém lançada HBO Max está com planos promocionais neste mês de julho que custam a partir de R$ 9,95 mensais. Para ter o Disney+, é necessário desembolsar por mês R$ 27,90 e a Globoplay possui planos anuais que parcelados custam a partir de R$ 14,90 por mês.

Conforme foi divulgado pela Netflix, o seu plano básico, que contempla apenas uma tela, foi de R$ 21,90 para R$ 25,90; o plano padrão, que inclui duas telas e qualidade de vídeo em Full HD, passou de R$ 32,90 para R$ 39,90; já o plano premium, que dá direito a quatro telas e uma qualidade de vídeo em Ultra HD, HDR e Dolby Atmos, sobe de R$ 45,90 para R$ 55,90. Em nota, a empresa justificou o aumento dizendo que acredita que os assinantes possuem muitas opções de títulos e que está comprometida a entregar aos clientes “uma experiência ainda melhor”. Os novos valores entraram em vigor na quinta-feira, 22. “Reajustaremos nossos preços, que permaneceram os mesmos desde 2019. Com isso, continuaremos oferecendo os melhores conteúdos, entre filmes e séries, além de uma vasta variedade de gêneros. De novas temporadas de ‘La Casa de Papel’ e ‘The Witcher’ a ‘Sintonia’, passando por um filme por semana, como ‘Justiça em Família’, a trilogia ‘Rua do Medo’ e ‘Carnaval’. Novamente, oferecemos diversos planos, a partir de R$25,90 por mês, para que as pessoas possam escolher um preço dentro de suas necessidades”, divulgou a empresa. Veja a repercussão:

NETFLIX: R$ 55,90??? Prime Video: R$ 9,90

Apple TV +: R$ 9,90

HBO Max: R$ 13,95

GloboPlay: R$ 14,90 = R$ 48,65 e é nessa que eu vou, adeus Netflix pic.twitter.com/1zT2Ms2vc7

Mas bora lá entrar nisso tbm

Eu só não falo "Adeus Netflix" pq eu nunca tive pic.twitter.com/G0eSZUr4ng — A+ 🇧🇷🇫🇮🇯🇵🇨🇦 (@Brock_BR1) July 23, 2021

Adeus Netflix foi bom o pouquíssimo tempo contigo pic.twitter.com/b9D6PWzZqf — cauã| apaixonado no harry potter 🔮 (@potterdreamm) July 23, 2021

Hoje foi o dia de dar "Adeus Netflix" e dar um "Oi Disney+" 😏🍷 pic.twitter.com/lvlAdBcpdF — Denner Parreiras (@dennerparreiras) July 23, 2021

eu sempre usei netflix dos outros, quando eu passo a pagar ela aumenta o preço. Adeus Netflix pic.twitter.com/kRXMw3dXcY — Douglas 🐺 (@eumicaeldouglas) July 23, 2021

Gente rsrs

Adeus Netflix 😂 https://t.co/cvgmkVtkx0 — Broken‐Hearted Girl (@Vanessa01965605) July 23, 2021

Adeus Netflix!

Eu já quase não estava usando Netflix por falta de filmes e séries atrativas …

Depois desse reajuste absurdo de valor, agora que não vou querer mesmo .

Pago Amazon, HBO e telecine ou globo play e ainda sai mais barato.. — Braba Demaix 🏳️‍🌈 (@Tavanyy) July 23, 2021