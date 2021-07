Gretchen rebate críticas após mudanças no rosto: ‘Sou toda linda, pena que tem gente recalcada’

Cantora disse que foi ela quem optou por mudar completamente sua aparência e que amou o resultado

Reprodução/Instagram/mariagretchen/23/07/2021 Gretchen disse que a maioria das críticas que recebe é de mulheres



A cantora Gretchen decidiu rebater as críticas que recebeu após compartilhar nas redes sociais vídeos em que aparece treinando na academia. Em uma série de stories no Instagram, a artista lamentou o fato de muitas seguidoras criticarem sua aparência. “É impressionante como as mulheres estão, eu fico chocada”, começou dizendo. “Elas estão preocupadas se meu rosto está inchado, se minha boca está estranha, se eu não pareço mais comigo mesma. Eu não pareço mesmo comigo mesma, sabe por quê? Porque eu estou linda, eu mudei completamente o meu rosto e eu não quero parecer com quem eu era. Eu amo essa cara nova que me deram.”

Aos 62 anos, a rainha do rebolado já se submeteu a várias cirurgias e procedimentos estéticos no rosto e no corpo e sempre divulga as etapas nas redes sociais. Durante seu desabafo, Gretchen enfatizou que a maioria dos comentários maldosos que recebe são de mulheres e são poucos os homens que criticam sua aparência. “É um ou outro que diz uma besteirinha para aparecer, mas 99% são mulheres que vêm falar do meu rosto. Vocês podem não gostar, mas feio não está, vamos falar a verdade. Pode ser diferente porque eu estou totalmente diferente, mas feia não podem dizer que eu estou. Não estou feia nem de rosto, nem de corpo, nem de coração. Eu sou toda linda, pena que tem gente recalcada que não vê tudo isso. Eu só lamento”, finalizou a cantora.