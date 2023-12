Chico Moedas se pronuncia pela primeira vez após término com Luísa Sonza: ‘Tempestade maluca’

O influenciador pediu desculpas a quem se sentiu decepcionado com suas atitudes e agradeceu as mensagens que recebeu após a exposição da traição

Reprodução/Instagram/@ochicoin Chico namorou com Luísa Sonza por dois meses e relacionamento terminou após descoberta de traição do influenciador



Três meses após terminar o relacionamento com a cantora Luísa Sonza, o influenciador Chico Moedas retornou às redes sociais e se pronunciou sobre a repercussão da traição. Em vídeo publicado na segunda-feira, 12, ele afirmou que iria retomar seu canal no Youtube, mas que antes precisava se desculpar com a audiência por suas atitudes. “Eu queria pedir desculpas a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado, triste de alguma forma com o que rolou. Depois de toda essa tempestade maluca, queria agradecer pelos esporros, mensagens, enfim, tudo o que rolou. Não quero me estender muito nisso”, declarou Moedas antes de começar a divulgar suas redes sociais.

Sonza anunciou o fim do relacionamento com o influenciador Chico Moedas em setembro. A confirmação foi feita pela própria artista durante participação no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Luísa leu ao vivo um texto sobre traição e quebra de ciclos. “Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, afirmou. O casal assumiu o relacionamento em julho deste ano e Chico chegou a ser homenageado no álbum mais recente da cantora, “Escândalo Íntimo”, com uma música que leva seu nome. A composição rapidamente atingiu o topo das paradas brasileiras e se tornou o principal hit do álbum.