Chorando, Lorena anuncia fim do relacionamento com o DJ Rennan da Penha

‘Você sempre acha que a pessoa vai mudar, até acontecer o pior’, afirmou a empresária no Instagram

Reprodução/Instagram/badgallore Lorena não quis revelar o que motivou a separação com Rennan da Penha



A empresária e influencer Lorena Vieira postou alguns stories no Instagram neste domingo, 3, dizendo que terminou com o DJ Rennan da Penha. Chorando, ela disse o seguinte: “Passando aqui para dizer que meu relacionamento com o Rennan acabou. Muita gente vai perguntar o porquê, mas eu não quero falar. É algo que tem que acabar, eu tenho que conseguir sair desse relacionamento. Só quero conseguir me cuidar e não ficar mal com isso. Acho que daqui para frente vai dar tudo certo. Você sempre acha que a pessoa vai mudar, até acontecer o pior”. Pouco tempo depois, ela apagou os vídeos, mas eles já estavam circulando nas redes sociais. Ainda na manhã desde domingo, a empresária fez um post com um versículo bíblico que muitos seguidores acreditam ser uma indireta para o DJ: “Ninguém ficará impune do mal que produziu na vida de outros. Tudo o que o homem plantar, isto vai colher nesta terra que Deus criou”. Os fãs também notaram que a influencer já parou de seguir o artista no Instagram.

A separação fez o nome da agora ex-esposa de Rennan ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter e tem muita gente defendendo Lorena, mesmo sem saber de fato o que motivou a separação. “Tadinha cara, homem nunca dá valor mesmo. Tomara que ela seja forte e principalmente que fique bem… ela está na melhor fase dela, e isso é uma parada difícil demais”, escreveu um seguidor. “Não acredito que o Rennan da penha perdeu aquele mulherão que é a Lorena, bicha linda, inteligente, empresária e defendeu ele para caralh* quando ele estava preso”, comentou outro. “Nem sei o que aconteceu, mas já estou com ranço do Renan, Lorena não merece passa por isso”, acrescentou mais um.

