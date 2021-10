Fórmula 1: Max Vertappen é apontado como o piloto mais popular do mundo; Hamilton é o terceiro

Dados são da ‘Pesquisa Global de Fãs de F1’, encomendada pela própria organização

EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Holandês de 24 anos briga pelo título da temporada com Hamilton



Brigando pelo título da temporada 2021 da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull) apareceu em votação como o piloto mais popular do mundo na modalidade. Os dados foram revelados pelo Sportsmail e estarão na ‘Pesquisa Global de Fãs de F1’. O levantamento é encomendado pela própria F1 e conduzida pela Nielsen Sports and Motorsport Network. O resultado surpreendeu com o heptacampeão, Lewis Hamilton (Mercedes), aparecendo apenas em terceiro no ranking, ficando atrás de Lando Norris (McLaren). “É bastante surpreendente, dados os sete títulos de Lewis e o fato de Verstappen nunca ter conquistado um título e Norris nem mesmo ter vencido uma corrida”, disse uma fonte ouvida pelo jornal.

Considerando que Verstappen tem 24 anos, Norris, 21, e Hamilton, 35 anos, essa seria uma escolha de gerações? Apesar do resultado da pesquisa, o britânico segue como o mais influente dos três nas redes sociais com 24,4 milhões de seguidores em sua conta oficial do Instagram, contra 6 milhões do holandês e 4,2 milhões de seu compatriota. No ranking mundial de pilotos, Hamilton lidera a disputa pelo título com 246,5 pontos, dois a mais que Verstappen. A próxima corrida será o GP dos Estados Unidos no domingo, dia 24.