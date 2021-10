Calleri e Rigoni devem ser desfalques do São Paulo contra o RB Bragantino

Argentinos se recuperam de lesões na coxa; novidade no treino desta quarta foi o retorno de Igor Vinícius

Rubens Chiri / São Paulo FC Atacante sentiu a coxa na vitória contra o Corinthians



O técnico Rogério Ceni não sabe se poderá contar com os atacantes Emiliano Rigoni e Jonathan Calleri no duelo que o São Paulo vai ter domingo, às 18h15 (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois não participaram do treinamento desta quarta-feira, 20, quando o elenco se reapresentou após folga na terça. Calleri foi submetido a exames, que diagnosticaram um edema no músculo posterior da coxa direita. A lesão foi sofrida no clássico diante do Corinthians. Ele deixou o gramado de maca aos 31 minutos da etapa final, substituído por Pablo. O argentino iniciou tratamento e vai ser reavaliado diariamente pelos médicos do clube. O problema de Rigoni é na coxa esquerda e já está sendo tratado pelo departamento médico desde a semana passada, CT da Barra Funda.

A boa notícia para Ceni nesta quarta-feira foi a presença do lateral-direito Igor Vinicius, que estava afastado das atividades desde 19 de setembro, quando sofreu um trauma no olho esquerdo, na vitória sobre o Atlético-GO. O defensor treinou normalmente com o restante do elenco e poderá ser relacionado para a partida em Bragança Paulista. Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, o São Paulo, que volta aos treinos nesta quinta-feira pela manhã, tem como objetivo conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores da América.

*Com informações do Estadão Conteúdo