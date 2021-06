Chris Brown é investigado pela polícia após ser acusado de agredir uma mulher

Vítima afirmou que o cantor bateu tão forte nela que o aplique do seu cabelo caiu

Reprodução/Instagram/chrisbrownofficial/22.06.2021 Chris Brown está sendo investigado após uma mulher o denunciar por agressão



O cantor Chris Brown está sendo investigado após uma mulher o acusar de agressão. A vítima, que não teve seu nome revelado, relatou que o rapper bateu nela com tanta força que o aplique do seu cabelo caiu. A polícia americana foi à casa do artista, que fica na Califórnia, no último fim de semana, pois a mulher alegou que a agressão aconteceu no local. Segundo informações do TMZ, Chris Brown foi nomeado como suspeito pelos oficiais que investigam o caso. A vítima não teve ferimentos graves e não houve nenhuma prisão. Em maio desde ano, policiais estiveram novamente na casa do rapper para encerrar uma festa de aniversário na qual compareceram de 300 a 500 pessoas, conforme divulgado pelo The Sun. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o cantor é acusado de bater em uma mulher. Em 2009, ele chegou a ser preso por agredir sua ex-namorada, a cantora Rihanna. O então casal tinha um relacionamento instável e isso se intensificou após o rapper admitir a parceira que teve um caso com uma mulher que trabalhava para ele. Na noite da agressão, Rihanna e Brown teriam discutido no carro por causa da amante após um evento que participaram. Após a acusação, o cantor se declarou culpado e aceitou um acordo para prestar serviços comunitários e passar cinco anos em liberdade condicional.