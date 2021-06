Marina Ruy Barbosa comenta publicação e aumenta rumores de namoro com deputado

Atriz chamou de ‘cunha’ Anna Bertozzi, que é casada com o irmão de Guilherme Mussi

Reprodução/Instagram/marinaruybarbosa/Facebok/deputadoguilhermemussi/22.06.2021 Marina Ruy Barbosa comentou foto da cunhada de Guilherme Mussi



A atriz Marina Ruy Barbosa aumentou os rumores de que estaria namorando o deputado federal Guilherme Mussi após deixar um comentário na foto de Anna Bertozzi, que é casada com Marcelo Mussi, irmão do político. Na foto postada no Instagram, ela aparece usando um boné que deixa em evidência a marca de roupa criada por Marina, que ao elogiar Anna a chamou de “cunha”, uma forma informal de dizer cunhada. “Ai, eu amo você de [cita marca de roupa], cunha”, escreveu a atriz. “Obrigada, cunha”, respondeu Anna. Os prints dessa troca de mensagens começaram a circular nas redes sociais e Marina decidiu apagar seu comentário. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da atriz informou que ela não vai se pronunciar sobre o assunto. Marina foi casada por três anos com o empresário e automobilista Alexandre Negrão e o fim do relacionamento foi anunciado em janeiro deste ano. Na época, foi divulgado pela assessoria da artista que o casal estava “vivendo realidades muito distintas” e que o trabalho e a distância contribuíram para a decisão. Após o fim do casamento, surgiram boatos de que a artista estaria conhecendo melhor o cantor Thiaguinho, mas ambos negaram. Ela também não assumiu o relacionamento com Guilherme Mussi.