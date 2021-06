Filha de MC Kevin ainda não assimilou morte do pai: ‘No coração dela, ele está viajando’

Evelin Gusmão, ex do cantor, disse que Soraya ainda é muito pequena para entender o que aconteceu

Reprodução/Instagram/amorpelasoraya/21.06.2021 Soraya é filha de MC Kevin com Evelin Gusmão



Evelin Gusmão, mãe da filha do cantor MC Kevin, falou que Soraya, de 5 anos, ainda está processando a notícia da morte do pai, que caiu do 5º anda de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia 16 de maio desde ano e não resistiu. Ao ser questionada por uma seguida do Instagram sobre como a menina estava reagindo a ausência do funkeiro, Evelin explicou: “O Kevin não era tão presente. Acho que no coraçãozinho dela, ele está viajando, ele está trabalhando. Ela sabe de tudo, mas essa é a mente dela. A Soraya está recebendo muito amor de todos, como sempre recebeu, a minha família está acolhendo muito bem ela, dando muito carinho, muita atenção e ela está reagindo de uma forma tranquila porque ela é pequena”.

A mãe de Soraya também aproveitou para fazer um desabafo e pediu aos fãs do cantor para pararem de criar fã-clubes para a filha. “Quando o pai dela estava aqui com ela, quando vocês quiseram fazer fã-clube para a Soraya? Quem se importava com a Soraya? Muita gente não sabia nem que ela existia, então não adianta agora ficar falando que ama minha filha”, afirmou Evelin, que apoia apenas uma página no Instagram chamada “Amor pela Soraya”, que foi criada por uma fã quando a menina tinha seis meses. “A Soraya é muito pequena, eu nunca deixei ter fã-clube porque ela não entendia. Sempre falei que famoso é o pai dela, ela não é famosa, ela é filha de um famoso. Nunca gostei que ela ficasse aparecendo, então respeitem.” Recentemente, Evelin usou as redes sociais para rebater os seguidores que estavam dizendo que ela ficou rica após a morte de Kevin. Chorando, ela disse que não recebeu nenhum dinheiro até agora e que estava trabalhando para suprir as contas em casa.