Chris Flores nega reconciliação com Ana Hickmann: ‘A gente nunca conversou’

Atrito aconteceu após as apresentadoras comandarem juntas o ‘Hoje em Dia’, programa da Record TV

Reprodução/SBT/Record TV Chris Flores contou que não se reconciliou com Ana Hickmann



A jornalista Chris Flores negou que se reconciliou com a apresentadora Ana Hickmann, mas deu a entender que não guarda mágoas da ex-colega de trabalho e afirmou que a cumprimentaria se a encontrasse na rua. A atual apresentadora do “Fofocalizando”, do SBT, contou que ela e Ana nem sequer tentaram resolver a situação. “A gente nunca conversou depois disso”, comentou Chris durante participação no “De Lado com Fefito”. A jornalista aproveitou a oportunidade para levantar uma bandeira branca: “Não houve uma briga [de fato], não teria porque não cumprimentar, não conversar ou não dividir alguma coisa [com ela]. Da minha parte, tranquilo.” O atrito começou após as duas apresentarem juntas o “Hoje em Dia”, da Record TV. Chris era repórter de redação e, após fazer participações no programa matinal, foi ganhando espaço na TV. Quando Ana foi comandar o extinto “Tudo é Possível”, atração dominical que herdou de Eliana, a jornalista ficou no comando do “Hoje em Dia”. O “Tudo é Possível” foi cortado da grade da Record TV em 2012 e o marido de Ana, Alexandre Correa, deu uma polêmica declaração na época dizendo que proibia a mulher de voltar a trabalhar com Chris no programa matinal, pois ela nunca tinha agradecido a ajuda que Ana teria dado a ela quando começou na TV. Ele também acusou a jornalista de falar mal da apresentadora nos bastidores da emissora.