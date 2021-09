Record se pronuncia após boatos de que Ana Hickmann não quis se encontrar com Galisteu

Ausência da apresentadora na coletiva de ‘A Fazenda 13’, que aconteceu ao vivo no ‘Hoje em Dia’, foi comentada pelo público nas redes sociais

Reprodução/Instagram/ahickmann/galisteuoficial/10.09.2021 Ana Hickmann não apresentou o 'Hoje em Dia' com Adriane Galisteu



A ausência da apresentadora Ana Hickmann no “Hoje em Dia” da última quinta-feira, 9, não passou despercebida pelo público, ainda mais porque na atração matinal da Record aconteceu algo inédito – uma coletiva de imprensa ao vivo na qual sete participantes de “A Fazenda 13” foram revelados. Ticiane Pinheiro e César Filho comandaram a tração que contou com a presença de Adriane Galisteu, nova apresentadora do reality show. Nas redes sociais, os telespectadores começaram a especular se ausência de Ana na atração matinal da Record teria relação com a participação de Galisteu. Segundo o Notícias da TV, Ana teria, inclusive, pedido para não comandar o programa da última quinta-feira.

Procurada pela Jovem Pan, a Record negou que a apresentadora do “Hoje em Dia” pediu para se ausentar. “Há um rodízio de apresentadores por causa da pandemia. Nem sempre todos estão no estúdio ao mesmo tempo”, explicou a emissora em nota. O atrito entre as apresentadoras aconteceu em 2012, quando Galisteu apresentava um extinto programa de fofoca na Band chamado “Muito Mais”. Em uma das edições ao vivo, a nova apresentadora da “A Fazenda” falou que Ana se tornaria uma pessoa melhor quando ela se tornasse mãe. O comentário não teria agradado Ana e seu marido, Alexandre Correa, começou a trocar farpas com Galisteu. Na época, ele chegou a criticar até a aparência da apresentadora, dizendo que ela tinha “sorriso ensaiado com dente de cavalo e nariz de aspirador”.

acabei de ver no instagram que a ana hickmann pediu folga por causa da adriane galisteu pra não ficar no mesmo lugar do que ela pq elas tem treta há 10 anos

se gente famosa e rica guarda rancor há tanto tempo eu pobre camponesa posso guardar tbm https://t.co/rkG5PQlsyP — 로레나🌻 (@kihyunitos) September 9, 2021

A Ana Hickmann vendo a Galisteu no hoje em dia pic.twitter.com/yv6rS3Eb0k — Gio 🤠 #AFazenda13 (@GiovanneTeamBR) September 9, 2021

Morrendo que a Ana Hickmann realmente pediu dispensa do Hoje em Dia só para não dividir palco com a Galisteu KKKKKKKKKKKKKKKK — Lipe lirou (@eufelipesouza) September 9, 2021

Ana Hickmann e Adriane galisteu se encontrando no estacionamento depois da coletiva #ColetivaAFazenda #Fazenda13 pic.twitter.com/UyS1arS1E1 — lari (@florlindatt) September 9, 2021