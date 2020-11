Chris Flores testa positivo para a Covid-19 e é afastada do ‘Triturando’

Apresentadora está assintomática, mas seguirá em casa cumprindo a quarentena

Reprodução/Instagram/chrisfloresnet Chris Flores está com Covid-19 e é afastada de programa do SBT



A apresentadora Chris Flores testou positivo para Covid-19 e não apresentará o programa “Triturando” a partir desta terça-feira, 24. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do STB, a artista descobriu que está com a doença após fazer um teste de rotina. Chris está assintomática, mas seguirá isolada em casa recebendo os cuidados necessários para completar a quarentena sem complicações. O programa de fofoca comandado pela jornalista será apresentado nesta terça pelo repórter Gabriel Cartolano. “Ele assume a função interinamente, podendo haver um rodízio até a volta da apresentadora”, informou o SBT. O “Triturando” é exibido de segunda a sexta-feira, às 15h15, e aos sábados, 17h30, e conta com a participação de Ana Paula Renault e Flor Fernandez.