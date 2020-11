‘A Fazenda 12’: Jojo diz que não vai mandar Biel para a roça e revela indicação a Lipe

Os desentendimentos que aconteceram na última semana fizeram a fazendeira mudar sua opção de voto

Reprodução/Record TV Jojo Todynho é a fazendeira da semana em 'A Fazenda 12'



Os últimos dias em ‘A Fazenda 12’ foram agitados e os recentes desentendimentos que tiveram no jogo fizeram com que Jojo Todynho, a fazendeira da semana, repensasse seu voto. Desde o começo da temporada, a funkeira nutre um desafeto por Biel, mas ela não pretende mandá-lo para a roça nesta terça-feira, 24. Em uma conversa com Lipe, que é o dono do Lampião do Poder nesta semana, a cantora disse: “Não mexe no meu jogo, você já sabe quem eu vou mandar”. O peão respondeu: “Se for o óbvio, eu não vou mexer”. Jojo questionou: “O óbvio é o que?”. O ex-participante do “De Férias Com o Ex” disse: “Biel?”. Foi então que a dona do hit Que Tiro Foi Esse revelou: “Não, eu vou botar a Lidi”.

Lipe defende a atriz desde o começo do jogo, mas dificilmente ele conseguirá tirá-la da roça, pois o poder do fazendeiro não costuma ser afetado pelas chamas do Lampião. A briga de Lidi Lisboa com Jojo começou após a saída de Lucas Selfie, pois a atriz não aceitou a eliminação do amigo e começou a descontar na cantora. Em uma dinâmica do programa “Hora do Faro”, a atriz foi a única que concordou com todos os defeitos que Lucas deu a funkeira. Depois, durante uma formação de roça, sobraram Raissa e Jojo no resta um e Lidi, pensando no que Selfie faria, decidiu salvar a vice-Miss Bumbum. Esse episódio voltou a ser comentado em uma dinâmica em que os peões tinham que dizer quem eles não queriam ver na final. Na ocasião, Jojo disse que Lidi estava fazendo o jogo de Lucas mesmo ele não estando mais na casa. As duas discutiram e a atriz disse que a cantora era uma pessoa muito difícil de se conviver.