Taylor Swift lança sessão acústica e intimista do ‘Folklore’ no Disney+; assista

Reprodução/Disney+ O oitavo álbum de estúdio de Taylor Swift, "Folklore", foi lançado em julho



A Taylor Swift surpreendeu mais uma vez os fãs na manhã desta terça-feira, 24, e anunciou o lançamento do “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”, uma sessão acústica das músicas do álbum “Folklore”. O documentário será lançado à meia-noite de quarta-feira, 25, no Disney+. O teaser liberado pela cantora mostra ela e os produtores, Jack Antonoff e Aaron Dessner, em um estúdio intimista em Hudson Valley, em Nova York. Segundo a loira, durante o processo de produção do seu oitavo álbum de estúdio, ela, Antonoff e Dessner nunca se encontraram, devido ao isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus.

A Disney+ gravou o primeiro encontro dos três, com direito a conversas e reflexões sobre a produção das músicas, o álbum e a vida. “Fiquei muito contente por termos feito isso, porque descobrimos que todos precisavam de um bom choro, assim como nós”, disse a dona do hit “Cardigan” no teaser. O especial contará com versões acústicas de todas as 17 faixas do álbum, em ordem. Justin Vernon, da banda Bon Iver, também estará presente para o dueto da música “Exile”. O serviço de streaming da Disney chegou ao Brasil nesta semana e custa R$ 27,90 por mês.