Chris Hemsworth ‘assume lugar’ de repórter em previsão do tempo ao vivo; assista

Astro de ‘Thor’ viralizou ao invadir transmissão do Today Show no último fim de semana

Reprodução/Twitter/Today Show Jornalista ficou surpresa ao ter o próprio 'Deus do Trovão' fazendo previsão do tempo em jornal ao vivo



O ator Chris Hemsworth surpreendeu uma jornalista durante a previsão do tempo ao vivo do “Today Show”, matinal australiano, no último fim de semana. Segundos após a repórter Lauren Phillips começar a falar sobre o “bonito e ensolarado dia” que fazia no país, o próprio “Deus do Trovão” apareceu atrás dela comentando sobre os cavalos que pastavam no campo próximo a eles. “O que você está fazendo?”, perguntou Hemsworth para a surpresa de Lauren. Após ela dizer que estava ao vivo, o ator da Marvel pegou o microfone e o papel das mãos dela e deu a previsão do tempo das principais cidades da Austrália. Até os âncoras do jornal ficaram boquiabertos com a situação.

Veja o momento: