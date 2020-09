Esposa de Maurício Manieri fala sobre infarto do cantor: ‘Grande susto’

Iza Stein ainda disse que era ‘milagre ele estar entre nós’; Manieri segue internado na UTI de hospital em SP

Reprodução/Instagram/izastein Iza Stein e Maurício Manieri são pais de Marco, de 6 anos



Iza Stein, a esposa de Maurício Manieri, usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs após o cantor sofrer um infarto no último fim de semana. Manieri, de 50 anos, passou por um cateterismo na segunda-feira (14) e segue internado na UTI de hospital na Grande São Paulo. “Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho com o Mau. As orações são muito bem vindas nesse momento, farão toda diferença em sua recuperação. Foi um grande susto, podemos considerar um milagre ele estar entre nós hoje”, escreveu Iza em seu Instagram, replicando a mensagem também nas redes do artista. “Ele é guerreiro e em breve estará de volta! Agradeço a toda equipe do hospital que está cuidando dele com tanto esmero e profissionalismo. Fiquem com Deus”, finalizou a jornalista.

Em comunicado emitido ontem, a equipe de Maurício Manieri disse que o cantor deu entrada no hospital após sentir “fortes dores no peito na última sexta-feira, depois da realização de uma live”. Na quinta-feira (10), Manieri completou 50 anos e publicou um vídeo agradecendo os fãs pelas homenagens. “Fiquei muito feliz! Vocês são os melhores e mais incríveis fãs e seguidores do mundo! Amo vocês!!”, diz o cantor na publicação do Instagram. Com Iza, Manieri é pai de Marco, de seis anos.