Chris Rock decide se fará B.O. contra Will Smith após ser agredido no Oscar

Humorista levou um tapa do ator durante a cerimônia por fazer uma piada envolvendo Jada Pinkett

Reprodução/Twitter/TheBilgram Chris Rock levou um tapa de Will Smith no rosto durante o Oscar 2022



O humorista Chris Rock decidiu “se recusar a registrar um boletim de ocorrência (B.O.)” contra o ator Will Smith após levar um tapa do artista na cerimônia do Oscar 2022, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles à Variety. Também foi declarado que se Chris mudar de ideia, ele poderá procurar as autoridades, que enfatizaram que “estarão disponíveis para concluir o relatório investigativo”. O desentendimento ocorreu após o humorista fazer uma piada sobre a mulher de Will, a atriz Jada Pinkett.

Antes de anunciar o Oscar de Melhor Documentário, Chris comentou que a artista poderia integrar o elenco da sequência de “G.I. Jane” por estar com a cabeça raspada, assim como a personagem de Demi Moore no longa original de 1997. A atriz, que está careca por causa de uma doença chamada alopecia, ficou desconfortável com a piada e seu marido subiu no palco e agrediu o humorista. Ao voltar para o seu lugar, ele ainda gritou: “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca”. Quando ganhou a estatueta de Melhor Ator, o ator fez um discurso emocionado e pediu desculpas à Academia. Essa não é a primeira vez que o humorista faz uma piada ácida envolvendo Will e Jada. No Oscar de 2016, ele satirizou o boicote do casal à premiação por falta de indicação de atores negros.