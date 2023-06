Christiane Pelajo revela gafe que a impediu de apresentar ‘BBB’: ‘Bial devia ter me parado’

Em entrevista ao Pânico, apresentadora deu detalhes sobre sua saída da TV Globo: ‘Comecei a pensar se não queria fazer algo da minha vida depois de 26 anos no ar’

Reprodução/Jovem Pan News Christiane Pelajo foi a convidada do programa Pânico



Nesta terça-feira, 20, o programa Pânico recebeu a jornalista Christiane Pelajo. Em entrevista, ela deu detalhes sobre sua demissão da Rede Globo e afirmou que a decisão foi uma ideia pessoal para mudar os rumos de sua carreira. “Saí porque quis, eu pedi demissão em novembro do ano passado. Dei bom dia, boa noite e boa tarde no ar, fiz jornal sozinha, em dupla e trio, fiz tudo o que queria fazer na TV Globo. Estava de fato acontecendo um universo aqui fora que eu queria entrar e não conseguia entrar por falta de tempo. Comecei a pensar se não queria fazer algo da minha vida depois de 26 anos no ar. Estou super feliz. Adoro fazer treinamentos de comunicação, meu objetivo de vida é exatamente tentar destravar a comunicação. Comunicação é o caminho, é o que a gente está fazendo aqui agora”, disse.

A apresentadora ainda relembrou de quando fez testes para apresentar a primeira edição do ‘Big Brother Brasil’ ao lado de Pedro Bial. Ela conta que cometeu uma gafe e confundiu o nome do programa com o reality show ‘Casa dos Artistas’, que na época era um sucesso da grade da concorrente SBT. “Eu falei para o Pedro: ‘Poxa, você devia ter me parado’. Isso foi antes da primeira edição. Vinte anos, o Pedro Bial já estava confirmado, e a direção da Globo queria colocar uma dupla. Acabou sendo a Marisa Orth, que fez a primeira edição. Já era meio que certeza que seria ela, mas a direção pediu mais dois testes, o Boninho me convidou. Eu estava no começo da GloboNews, era uma menina”, detalhou.

Hoje, Christiane Pelajo é a idealizadora do podcast Tecno Talk, que discute temas como tecnologia e inovação. Ela disse que sempre foi interessada pela área e que se mantém como guia de cursos voltados para a comunicação, como o que acontece em São Paulo neste final de semana. “Estou abrindo meu primeiro curso aberto ao público presencial aqui em São Paulo. Faço muitas coisas, sou muito intensa. Tenho vários projetos. O Tecno Talk é sobre tecnologia e criatividade. Estava trabalhando na Globo e queria entrar no universo da inovação”, contou. Mesmo com sua saída da GloboNews, ela afirma não ter ressentimentos com seus colegas de trabalho e relembrou carinhosamente momentos de sua passagem pela emissora. “Fizeram uma homenagem linda para mim, fiquei nove anos na GloboNews e 10 e meio no Jornal da Globo. Fui super bem recebida, fizeram homenagens lindas, não tenho o que dizer. Passei 26 anos na TV Globo e minha relação foi sempre impecável”, concluiu.