Cid Moreira é sepultado em Taubaté, interior de São Paulo

Enterro aconteceu por volta das 10 da manhã no Cemitério da Venerável Ordem Terceira

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - CID MOREIRA/MORTE/ARQUIVO - GERAL - Foto de arquivo de 02/09/2004 do jornalista e apresentador Cid Moreira durante entrevista sobre os 35 anos do Jornal Nacional, no Rio de Janeiro. Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira, 3 de outubro de 2024, aos 97 anos. Um dos rostos - e vozes - mais conhecidos da televisão brasileira, ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. O jornalista enfrentava problemas nos rins, e já fazia diálise com frequência, segundo Fátima Sampaio, a viúva de Cid Moreira.



Foi sepultado na manhã deste sábado (5) em Taubaté, interior de São Paulo, o jornalista Cid Moreira, que morreu, aos 97 anos, na última quinta-feira (3), em Petrópolis, Rio de Janeiro O enterro aconteceu por volta das 10 da manhã no Cemitério da Venerável Ordem Terceira. Lá também estão sepultadas a primeira esposa, filha e neto de Cid, e reuniu parentes e amigos. O velório foi realizado em sua cidade natal e também no Palácio Guanabara, onde amigos, familiares e admiradores prestaram suas últimas homenagens. Fátima Sampaio, esposa de Cid, compartilhou que ele tinha o desejo de ser sepultado em Taubaté, próximo ao túmulo de sua primeira esposa, Olga Verônica Radenzev, além de sua filha e neto, que também já faleceram.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

ssa escolha reflete a importância que a cidade tinha em sua vida e em sua história familiar. Desde 2022, Cid enfrentava complicações renais e estava sob cuidados médicos. Ele passou o último mês de vida internado, recebendo tratamento em casa, com o suporte constante de sua esposa e de uma equipe médica dedicada. A saúde do apresentador se deteriorou ao longo do tempo, mas ele sempre manteve a presença de seus entes queridos ao seu lado.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA