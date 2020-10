Clara Maia e André Coelho, do ‘De Férias com o Ex’, se casam; veja fotos

Casal formado em reality show da MTV subiu ao altar na última semana em Brasília

Reprodução/Instagram/claramaia_ Clara e André estão juntos desde 2016, após participarem de reality show



Clara Maia e André Coelho, casal que foi formado no reality show “De Férias com o Ex“, da MTV, se casou no última semana. A festa de casamento aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, e contou com a presença de amigos e familiares dos noivos. Anteriormente, Clara chegou a dizer que por causa da pandemia precisaria cancelar a festa. Nas redes sociais, os dois compartilharam diversas imagens do momento, além de fazerem diversas declarações. “Por essa e todas as próximas vidas com você”, escreveu a influencer.

Gabrielle Prado, que participou com o casal do reality show, foi uma das madrinhas de casamento. “Eu estava lá no começo de tudo. E eu sempre disse que o dia de vocês dois dizerem ‘sim’ um pro outro chegaria. Eu torci por isso. Uma amizade de ‘exs’ com a atual num contexto que tinha tudo pra dar errado dentro de um reality, deu muito certo”, escreveu Gabi Prado ao publicar mais imagens da cerimônia.

Veja as fotos: